VIDEO - “Magnifico”, Koulibaly si gode la festa in Senegal dopo la vittoria in Coppa d’Africa

Ieri il Senegal ha fatto la storia battendo ai rigori l’Egitto e conquistando la sua prima Coppa d'Africa. Trionfo per capitan Koulibaly e compagni che, dopo una partita molto intensa, hanno festeggiato il trionfo che li ha incoronati campioni d’Africa. Oggi è proseguita la festa e Koulibaly ha mostrato sui social tutte le immagini in Senegal con un intero paese in festa e un’atmosfera pazzesca. Di seguito il video.