VIDEO - “Napoli è bellissima”, lungo tour del Barça fino ai quartieri spagnoli

Calcio ma non solo: la sfida di questa sera abbraccia molteplici aspetti, da quello sportivo a quello culturale, per una partita tra due città così distanti eppure per certi versi simili. Il Barcellona sui social ha postato un bellissimo video della città partenopea con tanto di complimenti. Un bello spot sui social con tantissimi seguaci che avranno certamente apprezzato le bellezze di Napoli. Ecco il video:

Napoli è bellissima 🇮🇹 pic.twitter.com/o1f9NLO9P4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2020