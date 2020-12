VIDEO - Pace fatta tra Demba Ba ed il 4° uomo Coltescu: telefonata e chiarimento, niente razzismo

Una telefonata potrebbe aver sancito la pace tra Demba Ba e Sebastian Coltescu, scrivendo la parole fine sul clamoroso "incidente" avvenuto a Parigi qualche giorno fa. Sarebbe stato l'ex centrocampista del Senegal, Ousmane N'Doye, a mettere in contatto i due: "Demba non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo pensato che Coltescu non avrebbe dovuto usare la parola 'nero' in uno stadio. Coltescu ha capito", ha detto N'Doye. "Sono un grande sostenitore della pace. Sia Coltescu che Demba mi hanno chiamato dopo aver parlato, sono rimasti colpiti dalla bella conversazione che hanno avuto. Sono sicuro che sia stato solo un malinteso. So come sono i rumeni, non ho mai avuto problemi con il razzismo quando giocavo nel loro Paese. Ho cercato di ottenere il numero di Coltescu appena ho potuto per incoraggiarlo, so che non è razzista".

