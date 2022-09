VIDEO - Paura per Manolas: spaventato da un leone durante la presentazione allo Sharjah

Il difensore ex Napoli ha lasciato l’Olympiakos e cominciato una nuova tappa della sua carriera negli Emirati Arabi allo Sharjah.

Attimi di paura per Kostas Manolas. Il difensore ex Napoli ha lasciato l’Olympiakos e cominciato una nuova tappa della sua carriera negli Emirati Arabi allo Sharjah. Durante la presentazione ufficiale il suo nuovo club ha organizzato uno show inaspettato. Per la foto di rito, Manolas ha posato con la nuova maglia, al fianco di un leone in carne ed ossa. Il greco, visibilmente spaventato, ha cercato di resistere fino a quando all’improvviso il leone ha ruggito e lui, terrorizzato, si è allontanato con uno scatto. Di seguito le immagini.