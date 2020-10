VIDEO - Rrahmani, messaggio per la nazionale: "Il mio cuore è con te, fai vedere chi siamo!"

Il Kosovo stra affrontando in questi minuti la Macedonia, match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Non ci sono gli azzurri Amir Rrahmani ed Elmas, entrambi bloccati in Italia dal caso Juve-Napoli. Cosi il difensore kosovaro ha pubblicato un messaggio su Instagram per sostenere la sua nazionale anche a distanza: "Anche se non sono con te lì, il mio cuore e quello di tutti i kosovari è in campo con te. Dì al mondo chi siamo. Forza Kosovo!".