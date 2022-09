VIDEO - “Sei cresciuta tantissimo davanti”, la battuta di Zazzaroni fa il giro del web: “E’ sessismo”

"Ti ringrazio, sei cresciuta tantissimo, anche davanti". Questo il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport

"Ti ringrazio, sei cresciuta tantissimo, anche davanti". Questo il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, verso la collega Claudia Mercurio durante la trasmissione 'Il bello del calcio' in onda su TeleVomero. Come scrive il portale Repubblica, chiara l'allusione al seno della collega da parte di Zazzaroni che già in passato era stato criticato per alcuni commenti che sul web hanno già definito "sessisti" senza troppi giri di parole.