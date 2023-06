VIDEO - Simeone: "Che emozione tributare Diego con la vera maglia con cui vinse lo Scudetto!"

"Un finale magico per questa stagione storica". Esordisce così Giovanni Simeone in un post su Instagram

"Un finale magico per questa stagione storica". Esordisce così Giovanni Simeone in un post su Instagram, condividendo con i suoi follower le immagini del gol alla Sampdoria e dell'esultanza dedicata a Diego Armando Maradona: "Sono fortunato ad aver vissuto un momento unico. Quando Claudia (la figlia di Diego, ndr) mi ha proposto di riproporre la maglia autentica con cui Diego ha festeggiato lo scudetto, sono rimasto senza parole. È stato qualcosa di molto emozionante, e un grande onore poter realizzare questo tributo molto speciale per gli argentini e per i napoletani".