VIDEO - Spalletti non saluta Rui Vitoria, lo Spartak gli dà del pagliaccio: "Alla faccia del fair-play"

Spalletti al termine di Spartak Mosca-Napoli non dà la mano al tecnico dei russi Rui Vitoria. Nel post-partita l'allenatore azzurro ha spiegato così la sua scelta: "Non gli ho dato la mano perché non è venuto a salutare all'inizio, si saluta all'inizio della partita. Lui dice che era venuto e io non c'ero ma ero a mettere gli scarpini, poteva venire un minuto dopo ed ero lì, a dieci metri. Il benvenuto si dà all'inizio, non dopo che hai vinto la partita".

Una spiegazione evidentemente non convincente per il club moscovita che, nel post-gara, ha rincarato la dose e con un emoticon ha dato del pagliaccio al tecnico del Napoli, aggiungendo poi: "Alla faccia del fair play..." Di seguito il tweet e le immagini dell'accaduto postate su Twitter dal club russo.