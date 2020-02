VIDEO - “T’appost Napoli” delirio Barça sui social con le canzoni neomelodiche ed i motorini all’inseguimento

Il Barcellona fa impazzire i social network, documentando, passo per passo, il viaggio dall'aeroporto di Capodichino all'hotel di Via Medina, sede del ritiro napoletano. Si va dalla discesa dall'aereo con colonne sonore in stile Gomorra, di tipo neomolodico, fino al viaggio in pullman con i soliti motorini ad accompagnare la squadra blaugrana. E si finisce con i cori per Messi, tra chi avalla e chi no, con un "Tutt appost" scritto dai catalani che, come popolo, sono molto vicini ai napoletani. E l'affinità la si nota anche da queste piccole cose.