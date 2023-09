VIDEO - Verdone-Frattesi nella clip Inter-Paramount per la serie tv prodotta da ADL

n particolare oggi è stato pubblicato il promo del derby Inter-Milan in cui ci sono Davide Frattesi e Carlo Verdone

La collaborazione tra l'Inter e Paramount+ non si limita solo al ruolo di main sponsor e ai video di presentazione dei nuovi acquisti, ma comprende anche dei contenuti dedicati per i big match e le gare d'autore. In particolare oggi è stato pubblicato il promo del derby Inter-Milan in cui ci sono Davide Frattesi e Carlo Verdone che interagiscono, col primo che parla della stracittadina e il secondo che crede di discutere della seconda stagione di "Vita da Carlo”, serie tv prodotta da Aurelio De Laurentiis. Di seguito le immagini.