Zazzaroni ironico: "Ammazza che cu**! Se Conte avesse perso nonostante 7 assenti..."

Antonio Conte ha dovuto rimodellare il Napoli, cambiando uomini e sistema di gioco, visti i tanti infortuni che hanno falcidiato i campioni d'Italia. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ironizza su Instagram sui commenti di chi ritiene che siano stati un "bene" per il tecnico azzurro i tanti infortunati.

"Oggi ho scoperto che aver perso - tutti insieme - De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Spinazzola e Gutierrez, oltre a Meret e Lukaku, è stato quasi un colpo di fortuna perché ha dato l'opportunità di impiegare Neres e Lang e di portare sulla linea mediana Di Lorenzo e Olivera. Se Conte avesse perso a Roma nonostante sette assenti l'avrebbero sfondato. Ammazza che culo, Antonio".