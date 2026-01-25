Juan Jesus: "Ho commesso un errore e mi prendo responsabilità. Non mi nascondo!"

Il Napoli crolla 3-0 allo Stadium contro la Juventus, sull'1-0 errore di Juan Jesus che sbaglia la misura di un passaggio regalando la palla a Miretti che serve l'assist vincente a Yildiz. Al termine del match, il difensore brasiliano si scusa sul proprio account Instagram: "Oggi è una sconfitta che fa male. Ho commesso un errore e mi prendo la responsabilità.

Ma non mi nascondo: ci mettevo la faccia prima e la metto anche adesso. Forza Napoli Sempre".