Giovane: "Felice dell'esordio, lavoreremo sodo per raggiungere gli obiettivi"
TuttoNapoli.net
Primi minuti in azzurro per Giovane, subentrato nel corso di Juve-Napoli.
Il brasiliano ha così scritto sui social: "Sono molto contento del mio esordio con questa bellissima maglia, ringrazio Dio per tutto! Ma triste per il risultato! Lavoreremo sodo per raggiungere i nostri obiettivi! Forza Napoli!"
