Giovane: "Felice dell'esordio, lavoreremo sodo per raggiungere gli obiettivi"

Giovane: "Felice dell'esordio, lavoreremo sodo per raggiungere gli obiettivi"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:50Dai social
di Arturo Minervini

Primi minuti in azzurro per Giovane, subentrato nel corso di Juve-Napoli.

Il brasiliano ha così scritto sui social: "Sono molto contento del mio esordio con questa bellissima maglia, ringrazio Dio per tutto! Ma triste per il risultato! Lavoreremo sodo per raggiungere i nostri obiettivi! Forza Napoli!"