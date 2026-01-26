Alvino: "Doveri Var di Napoli-Juve dopo il rosso a Conte con l'Inter! Rocchi, è una provocazione?"
Carlo Alvino, giornalista, tramite i suoi account social ha polemizzato dopo i rigori non concessi al Napoli contro la Juventus: "È mancanza totale di buon senso o è una vera e propria provocazione designare al Var Doveri per Juventus-Napoli dopo che è lo stesso aveva espulso Conte in Inter-Napoli?
Rocchi, soprattutto alla luce dello “scempio” di ieri Torino, dovrebbe spiegare il senso di questa sua scelta che non può non alimentare i nostri legittimi “retropensieri”".
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
