Alvino: "Doveri Var di Napoli-Juve dopo il rosso a Conte con l'Inter! Rocchi, è una provocazione?"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, tramite i suoi account social ha polemizzato dopo i rigori non concessi al Napoli contro la Juventus: "È mancanza totale di buon senso o è una vera e propria provocazione designare al Var Doveri per Juventus-Napoli dopo che è lo stesso aveva espulso Conte in Inter-Napoli?

Rocchi, soprattutto alla luce dello “scempio” di ieri Torino, dovrebbe spiegare il senso di questa sua scelta che non può non alimentare i nostri legittimi “retropensieri”".