Ziliani anticipa: "Squalifica di 'almeno un mese' per calciatori Juve della manovra stipendi!"

Squalifica di un mese in arrivo per i bianconeri che aderirono alla manovra stipendi della Juve.

Squalifica di un mese in arrivo per i bianconeri che aderirono alla manovra stipendi della Juve. Lo ribadisce Paolo Ziliani su Twitter: "Anche Repubblica risponde presente: sta per arrivare la squalifica di “almeno un mese” per tutti gli juventini che aderirono alla “manovra stipendi”, Dybala compreso. Solo per questo gigantesco illecito targato Agnelli-Chiellini la Juventus meriterebbe di finire in serie B".