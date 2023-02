Ziliani attacca Di Bello: "Se calcio italiano non fosse un aborto verrebbe squalificato per 6 mesi"

Squalificare l'arbitro Di Bello per sei mesi. Questa l'accusa di Paolo Ziliani, che su twitter si scaglia duramente sul direttore di gara di Spezia-Napoli

Squalificare l'arbitro Di Bello per sei mesi. Questa l'accusa di Paolo Ziliani, che su twitter si scaglia duramente sul direttore di gara di Spezia-Napoli: "Se il calcio italiano fosse una cosa seria e non quell’aborto di sport che ormai tutto il mondo schifa, la prima cosa da fare sarebbe squalificare per 6 mesi l’arbitro Di Bello che a La Spezia non ha sospeso una partita che si stava giocando in un disgustoso clima razzista".