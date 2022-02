Aubameyang il 4° acquisto del Barça, ma uno dei nuovi resterà fuori dalla lista UEFA

Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré e ora anche Pierre-Emerick Aubameyang. Il Barcellona è intervenuto in modo deciso sul mercato per permettere a Xavi di lavorare nelle migliori condizioni e centrare gli obiettivi stagionali, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria dell'Europa League. E il prossimo avversario del Napoli dovrà effettuare una scelta: come riporta Sport, la UEFA consente di iscrivere nelle liste solo tre degli arrivi nella finestra invernale del mercato. Chi resterà fuori dai giochi?