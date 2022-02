Barcellona, fischi a Dembelé e Xavi bacchetta i tifosi: "Vorrei che la smettessero"

Il caso Ousmane Dembélé ha catturato l'attenzione nelle ultime ore del mercato invernale insieme alla trattativa per Pierre-Emerick Aubameyang. L'esterno francese alla fine è rimasto a Barcellona e ieri era in panchina nella sfida contro l'Atletico Madrid, anche se i tifosi non gli hanno riservato un'accoglienza proprio calorosa.

Xavi a fine partita ha difeso il suo giocatore: "I tifosi sono stati grandiosi per tutta la partita ma vorrei che sostenessero Ousmane e che smettessero di fischiarlo. L'idea era di farlo entrare, ma ho deciso diversamente per via del rosso rimediato da Dani Alves, che ha cambiato la partita".