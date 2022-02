Barcellona, il caso Dembelé e le chance di giocare col Napoli: si temono fischi dal Camp Nou

Come verrà accolto Ousmane Dembélé al Camp Nou? È quanto si chiede oggi Sport a poche ore da Barcellona-Napoli. L'attaccante francese, ricordiamo, ha rotto col club e andrà via il 30 giugno, alla scadenza del contratto. Tardivo il tentativo di cederlo a gennaio, con la decisione di metterlo sul mercato arrivata a 11 giorni dal gong. Pertanto, in accordo con Xavi, Dembélé è stato alla fine reintegrato ed è tornato in campo all'RCDE Stadium contro l'Espanyol.

Era già tornato al Camp Nou, per la partita contro l'Atlético, ma restando tutto il tempo in panchina. Ma è bastato sentire il suo nome pronunciato dall'altoparlante che tutto lo stadio ha sonoramente fischiato il francese. Questa sera potrebbe tornare in campo e sarà interessante vedere come reagirà il pubblico culé. Ascolterà Xavi, che si è appellato al buon senso chiedendo agli aficionados di non fischiare nessuno?