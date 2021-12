Barcellona, l'uscita che libera il posto a Ferran Torrex: lascia la punta ex Siviglia

L'avventura di Luuk de Jong al Barcellona è già arrivata alla conclusione, pochi mesi dopo il suo arrivo in prestito dal Siviglia. L'attaccante olandese, voluto da Koeman e fuori dai programmi di Xavi, secondo il Mundo Deportivo è ad un passo dal trasferimento al Cadice. Gli accordi fra le società, Barça, Siviglia e appunto Cadice, esistono già e per la definitiva fumata bianca manca solo l'ultimo sì del giocatore che potrebbe arrivare in queste ore.