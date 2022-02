Barcellona, Xavi recupera Adama Traoré: sarà a disposizione contro il Napoli

Nella giornata di ieri Adama Traoré non si era allenato a causa di un problema fisico, ma stamattina era regolarmente presente in gruppo con il resto dei compagni. Il Barcellona domani sfiderà l'Espanyol nel derby catalano, poi giovedì sarà la volta del match d'Europa League col Napoli. E l'ala spagnola sarà convocata, sia per l'una che per l'altra partita. A scriverlo è Sport.