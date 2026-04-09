Che beffa: un ottimo Bologna ko al Dall’Ara, l’Aston Villa passa 3-1

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Termina 1-3 la sfida tra Bologna e Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Termina 1-3 la sfida tra Bologna e Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Al Dall’Ara non si vede un primo tempo particolarmente brillante, ma sono i rossoblù a farsi preferire per intensità e occasioni. Al 25’ Rowe crea la prima vera chance, servendo Castro che mette in mezzo e trova la deviazione sfortunata di Konsa per l’autogol: il VAR, però, annulla per fuorigioco. Poco dopo è ancora Rowe a ispirare Ferguson, il cui tiro si stampa sulla traversa. Nel finale di tempo, però, arriva la beffa: al 44’ Ravaglia sbaglia l’uscita su corner di Tielemans e Konsa, questa volta nella porta giusta, segna di testa portando avanti gli inglesi.

La reazione del Bologna e il 3-1 finale dell’Aston Villa

Nella ripresa il Bologna prova a reagire, trascinato da un incontenibile Rowe, ma spreca diverse opportunità, come quella capitata a Pobega. L’illusione dura poco: un errore in uscita di Heggem spalanca la strada a Watkins, che batte Ravaglia per il raddoppio. I rossoblù soffrono e rischiano ancora, mentre Rowe resta l’unico a creare pericoli, sfiorando il gol più volte, anche con un tiro salvato da Martinez e un palo colpito da Bernardeschi su suo assist. Il meritato premio per l’inglese arriva al 90’, quando, al termine dell’ennesima azione personale, trova l’angolo per l’1-2. Ma la speranza dura pochissimo: sugli sviluppi di un corner, Watkins approfitta di una distrazione difensiva e firma il definitivo 1-3, complicando notevolmente il cammino del Bologna verso il ritorno.