CLASSIFICA - Napoli da solo al comando: +1 sul Legia e +2 sul Leicester

Il Napoli batte in rimonta 4-1 il Legia Varsavia e si porta al primo posto del girone C di Europa League. Il Leicester, nel match delle pre 21 contro lo Spartak Mosca, non va oltre l’1-1. Con questi risultati il Napoli è al primo posto in solitaria a quota 7 punti. Secondo il Legia con 6 e terzi gli inglesi a quota 5. Chiude il girone lo Spartak Mosca a 4 punti. Di seguito risultati e classifica:

Legia Varsavia-Napoli 1-4

Leicester-Spartak Mosca 1-1

Napoli 7

Legia Varsavia 6

Leicester 5

Spartak Mosca 4