Da Barcellona: "Vincere l'EL per rinascere, ma è uno shock giocare di giovedì"

Domani il Barcellona pagherà gli errori dei suoi dirigenti. Il quotidiano catalano Sport sottolinea che sarà uno shock scendere in campo di giovedì, con un inno sconosciuto per un trofeo meno importante della Champions. Il club si sta rinnovando ed ora non può che inseguire gli unici due obiettivi possibili: il quarto posto e la vittoria dell'Europa League, l'unico modo per rilanciarsi seriamente e far disputare la prima finale europea ad elementi come Gavi, Pedri, Araujo e Eric Garcia.