Dalla Spagna: "Il Napoli non è una squadra qualsiasi, per il Barça miglior partita dell'anno"

Il Barcellona ha dominato contro il Napoli ma in Spagna sanno bene che la vittoria non era affatto scontata. Il quotidiano Sport, ad esempio, scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona ha dominato contro il Napoli ma in Spagna sanno bene che la vittoria non era affatto scontata. Il quotidiano Sport, ad esempio, scrive: "Il Napoli non è una squadra qualsiasi. Pochi giorni fa ha giocato una grandissima gara al Camp Nou. La migliore partita della stagione in un contesto complicato - si legge - dimostra che questo Barça è ancora una volta qualcuno nel mondo del calcio e sta tornando".