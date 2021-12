Dalla Spagna: "Ora il Napoli è più forte del Barcellona! Già in Champions si fece fatica..."

Santi Gimenez, caporedattore di As sulle questioni inerenti il Barcellona, si è espresso così sul sorteggio degli spareggi di Europa League: "Abbiamo la peggior squadra che potesse toccare al Barcellona e si ripete il confronto degli ottavi di Champions League in cui i blaugrana ebbero già diversi problemi ad eliminare la formazione italiana e si salvarono solo grazie a un gol di Griezmann all'andata. ora il francese se n'è andato, Messi non c'è più e il Napoli è più forte del Barcellona. Si tratta dell'avversario più tosto di tutti".