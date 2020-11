Ds Rijeka: "Gattuso leggenda del calcio. Napoli forte, per noi sarà difficile"

Il Rijeka cerca oggi una serata da sogno. In un girone difficile, di ferro, i croati hanno perso le gare contro AZ Alkmaar e Real Sociedad ma la formazione del ds Ivan Mance non si arrende. E rilancia. "Sono più forti, più ricchi, più tante cose di noi. Ma faremo di tutto". Lo racconta a Tuttomercatoweb.com, lui che è uomo mercato della formazione che in Croazia ha spezzato l'egemonia nel 2017 della Dinamo Zagabria e che adesso cerca il riscatto in Europa. Un periodo tosto, dopo a sorpresa ieri è arrivato il ko contro il Sibenik per 2-0. "Abbiamo avuto un viaggio lungo come il Napoli e forse il fatto che abbiano perso anche loro col Sassuolo non è un caso. Gli spostamenti in questo periodo difficile incidono. In ogni caso per noi è una grande opportunità, è un onore quello di poter giocare contro di loro. Sono molto più forti e ricchi di noi ma faremo di tutto per provare a far risultato: non è facile, li rispettiamo, ma non partiamo sconfitti".

Lei è descritto come un grande esperto di allenatori e che difficilmente ne sbaglia uno. Nel Napoli c'è Gattuso

"E' una leggenda del calcio, la carriera e la gavetta fatte dimostrano che è un tecnico importante. E' stato un modello da giocatore per tanti, è stato un numero sei che ha rivoluzionato il ruolo: tutti volevamo uno così e un impatto del genere lo hai solo se sei un'icona".

E del Napoli che pensa?

"Il Napoli è forte in tante posizioni. Hanno giocato bene in Serie A, anche prima del ko contro il Sassuolo. In ogni posizione hanno dei giocatori di livello Mondiale, sarà difficile per noi ma ci proveremo".