Europa League, i finali delle 21: l'Ajax di Farioli perde fuori casa, bene l'Eintracht

Arrivano anche i verdetti dei match delle 21:00, validi sempre per il settimo turno di Europa League. Oltre alla Lazio, trionfante contro la Real Sociedad (3-1), al contrario dei giallorossi ko in trasferta con l'AZ, finisce in primo piano il pazzo finale di partita tra Manchester United e Rangers. I Red Devils vengono riacciuffati a due minuti dalla fine dagli avversari con la rete di Dessers, dopo la frittata di Butland, finché nel recupero Bruno Fernandes salva tutto e regala la vittoria e tre punti pesantissimi in ottica classifica.

Quanto agli altri risultati, il Nizza cade in Svezia contro l'Elfsborg (1-0), l'Eintracht Francoforte passa in agilità per 2-0 sul Ferencvaros, liscia come l'olio anche la vittoria degli olandesi del Midtyjlland sul Ludogorets. Altro 2-0 per i greci del PAOK in casa contro lo Slavia Praga, gara nervosissima nel finale tra Union Saint-Gilloise e Braga, ma alla fine i portoghesi perdono per 2-1 in trasferta. Per concludere brutto ko dell'Ajax di Farioli fuori casa nel duello con i lettoni dell'RFS.

I risultati delle 18:45

AZ - Roma 1-0

Parrott 80'

Bodo Glimt - M.Tel Aviv 3-1

Peretz 12'; Høgh 39'-65' (rigore), Evjen 62'

Porto - Olympiacos 0-1

Kaabi 79'

Fenerbahce - Lione 0-0

Malmo - Twente 2-3

Steijn 28' (rigore); Johnsen 32', van Wolfswinkel 61' (rigore), Lagerbielke 64', Christiansen 79'

Qarabag - FCSB 2-3

Andrade 1'; Șut 7'-73'; Dawa 40' (autogol); Miculescu 45'+4

Hoffenheim - Tottenham 2-3

Maddison 3', M. Son 22'-77'; Stach 68', Mokwa 88'

Viktoria Plzeň - Anderlecht 2-0

Červ 3', Adu 45'

I risultati delle 21:00

Eintracht Francoforte - Ferencvaros 2-0

Uzun 49', Ekitiké 59'

Elfsborg - Nizza 1-0

Henriksson 62'

Lazio - Real Sociedad 3-1

Gila 5', Zaccagni 32', Castellanos 34'; Barrenetxea 82'

Ludogorest - Midtjylland 0-2

Osorio 18', Byskov 90'+5

Manchester United - Rangers 2-1

Butland 52' (autogol); Dessers 88'; B. Fernandes 90'+2

PAOK - Slavia Praga 2-0

Schwab 26' (rigore), Konstantelias 56'

RFS - Ajax 1-0

Markhiyev 78'

USG - Braga 2-1

Ouazzani 16'; Ivanović 50'-74'