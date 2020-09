Europa League, i primi verdetti del 3° turno preliminare: subito out Rostov, Besiktas ed i francesi del Reims

Oggi è la giornata delle gare secche del 3° turno preliminare di Europa League che porta al playoff decisivo per l'accesso alla fase a gironi. Al turno decisivo non ci arrivanoi russi del Rostov, ko col Maccabi Haifa, ma anche i francesi del Reims fuori a sorpresa con gli ungheresi del Fehervar. Nelle gare successive fuori anche il Besiktas, decimato per i contagi Covid, che cede ai rigori al Rio Ave che quindi dovrebbe ospitare il Milan nel turno decisivo per i gironi.

Ararat-Armenia (Arm) - Celje (Slo) 1-0

KuPS (Fin) - Suduva (Ltu) 2-0

MOL Fehervar (Hun) - Reims (Fra) 0-0 (4-1 d.c.r)

Plzen (Cze) - Sonderjyske (Den) 3-0

FK Rostov (Rus) - M. Haifa (Isr) 1-2



Besiktas (Tur) - Rio Ave (Por) 1-1 (2-4 d.c.r)

Charleroi (Bel) - Partizan (Srb) 2-1 d.t.s

CSKA Sofia (Bul) - B36 Torshavn (Fai) 3-1

Djurgarden (Swe) - CFR Cluj (Rou) 0-1

Floriana (Mlt) - Flora (Est) 0-0 (2-4 d.c.r)

Malmo FF (Swe) - Lok. Zagreb (Cro) 5-0

Mura (Slo) - PSV (Ned) 1-5

Riga FC (Lat) - Celtic (Sco) 0-1

Rosenborg (Nor) - Alanyaspor (Tur) 1-0

FCSB (Rou) - Liberec (Cze) 0-2

H. Beer Sheva (Isr) - Motherwell (Sco) 3-0