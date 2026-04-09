Europa League, i risultati: Porto frenato dal Nottingham, il Friburgo vede la semifinale

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Si chiudono i quarti d’andata di Europa League con risultati contrastanti. Il Bologna cade al Dall’Ara contro l’Aston Villa

Si chiudono i quarti d’andata di Europa League con risultati contrastanti. Il Bologna cade al Dall’Ara contro l’Aston Villa, mentre il Friburgo domina il primo round contro il Celta Vigo, imponendosi con un netto 3-0 che avvicina sensibilmente i tedeschi alla semifinale. Gli spagnoli creano poco e soffrono l’intensità degli avversari, trascinati da un grande Vincenzo Grifo, autore di un magnifico tiro a giro. Completano il successo le reti di Beste e il colpo di testa di Ginter al 78’, che certificano una prestazione solida e cinica. Per il Celta, con tre gol da recuperare, il ritorno si preannuncia decisamente in salita.

Equilibrio tra Porto e Nottingham Forest

Più equilibrata la sfida tra Porto e Nottingham Forest, segnata però da un episodio decisivo. I portoghesi, allenati da Farioli, partono forte e trovano il vantaggio dopo appena 11 minuti, ma un clamoroso errore di Martim Fernandes, con un retropassaggio che si trasforma in autogol, riporta il risultato sull’1-1. Nonostante il predominio del Porto per lunghi tratti, il Nottingham riesce a resistere e a mantenere la parità fino al triplice fischio. Tutto resta quindi aperto in vista del ritorno in casa dei Tricky Trees, con il tecnico italiano che può recriminare per un’occasione sfumata.

I finali delle gare delle 21

Bologna - Aston Villa 1-3

44' Konsa (A), 51' Watkins (A), 90' Rowe (B), 90'+4 Watkins (A)

Porto - Nottingham Forest 1-1

11' William Gomes (P), 13' autogol Martim Fernandes (P)

Friburgo - Celta Vigo 3-0

10' Grifo (F), 32' Beste (F), 78' Ginter (F)