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Europa League, le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna: le scelte di Emery e Italiano

Europa League, le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna: le scelte di Emery e Italiano TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:15Europa League
di Francesco Carbone
Sono state ufficializzate le formazioni di Aston Villa e Bologna, che alle ore 21 scenderanno in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League

Sono state ufficializzate le formazioni di Aston Villa e Bologna, che alle ore 21 scenderanno in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo il 3-1 maturato all’andata. Le due squadre si preparano dunque a una sfida decisiva al Villa Park di Birmingham, con in palio l’accesso alla fase successiva del torneo.

Le scelte dei due allenatori
Queste le scelte dei due allenatori per il match del Villa Park, a Birmingham:

Aston Villa (4-4-2): E. Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Watkins, Rogers. Allenatore: Emery.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.