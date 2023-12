Europa League, vittoria inutile della Roma con lo Sheriff: sarà playoff

La Roma passeggia in casa propria con lo Sheriff, vincendo 3-0 con i gol di Lukaku, Belotti e del giovane Pisilli.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma passeggia in casa propria con lo Sheriff, vincendo 3-0 con i gol di Lukaku, Belotti e del giovane Pisilli. Lo Slavia però archivia in pochi minuti il primo posto contro il Servette, condannando così la squadra di Mou ai playoff contro una delle terze dei gironi di Champions League. Dunque per i giallorossi si ripresenta lo stesso scenario dello scorso anno.