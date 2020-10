Eurorivali, incredibile rimonta subita dall'AZ: vinceva 0-4, raggiunta sul pari nel finale!

Finisce ko l'Ajax, eurorivale dell'Atalanta, nell'ultimo turno di Eredivisie. I lancieri cadono sul campo del Groningen, privo di Robben per infortunio, a causa di una rete di Balk al 49'. L'AZ Alkmaar, inserito nello stesso girone del Napoli, ha pareggiato con un 4-4 a Rotterdam contro lo Sparta. Risultato incredibile sia per le tante reti ma soprattutto per come si è sviluppato. Infatti l'AZ era in vantaggio per 0-4 dopo 33'. La rimonta dello Sparta è cominciata al 57', ma fino a tre minuti dalla fine il risultato era di 2-4. Due reti fra l'88' e il 90' portano all'incredibile pareggio. Successo infine per il Feyenoord, che vince 4-1 sul campo del Willem II e si mantiene al comando della classifica dopo 4 turni, al pari dell'Heerenveen e in attesa della partita del PSV, impegnato oggi pomeriggio contro il Fortuna Sittard. Ajax scavalcato e ora terzo, con 9 punti. Solo 3 punti per l'AZ, frutto di tre pareggi.