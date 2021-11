Ex Spartak Mosca prende in giro il Napoli: "Giocate con la mascherina!"

Anzor Kavazashvili, ex calciatore dello Spartak Mosca, in vista della sfida d'Europa League contro il Napoli e l'allarme Covid in casa azzurri si è espresso così ai microfoni di Sport Express: "Non capisco perché si parli di campo neutro, mica Mosca è chiusa in questo momento? Per me è una stupidaggine. In Italia ci sono tanti casi Covid. Che facciano quello che vogliono, anche andare in campo con mascherine e guanti, se hanno paura del contagio. Se Mosca fosse chiusa ci sarebbe motivo di preoccupazione, ma non è così. Se non vogliono venire, lasciate che non vengano".