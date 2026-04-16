Ufficiale Friburgo fa la storia: batte il Celta anche al ritorno e vola in semifinale di Europa League

vedi letture

All’andata il Celta Vigo era stato travolto 3-0 e anche il ritorno si è chiuso con un esito negativo, nonostante la rete della bandiera di Swedberg.

All’andata il Celta Vigo era stato travolto 3-0 e anche il ritorno si è chiuso con un esito negativo, nonostante la rete della bandiera di Swedberg. Il risultato complessivo, però, non lascia spazio a interpretazioni: gli spagnoli escono dall’Europa League ai quarti di finale, mentre il Friburgo continua il suo percorso europeo con una prestazione convincente che lo porta per la prima volta nella sua storia in semifinale.

Il dominio del Friburgo e la serata storta del Celta

I “Celestes” si sono confermati inferiori anche nella gara di ritorno, così come già accaduto in Germania. Nemmeno le quattro sostituzioni all’intervallo hanno cambiato l’inerzia del match per la squadra di Giráldez, scossa dal gol spettacolare di Matanović e dal micidiale uno-due firmato Suzuki che ha indirizzato la gara già nel primo tempo. Nella ripresa è arrivato anche il terzo gol, ancora del giapponese, a cui ha risposto Swedberg solo per rendere meno pesante il passivo. Nel finale il Friburgo ha così potuto festeggiare una qualificazione storica, sfiorando addirittura la finale. Serata da dimenticare per Radu, costretto a raccogliere altri tre palloni in rete e eliminato dopo aver subito complessivamente sei gol in due partite contro Grifo (autore anche di un assist) e compagni.