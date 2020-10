Eurorivale - L'AZ Alkmaar si fa rimontare due gol in 2' nel finale: con il Venlo di Machach finisce 2-2

L'AZ Alkmaar soffre della sindrome della pareggite. Su quattro partite in Eredivisie quest'anno, gli olandesi hanno collezionato altrettanti pari. Ieri, contro il Venlo di Machach, gli uomini di Slot si sono fatti rimontare due gol nel finale: da 2-0 a 2-2 in due minuti, dall'86' all'88'. Di Karlsson e Stengs le reti dell'AZ. Da registrare anche l'espulsione di Svensson, che immaginiamo sarà titolare contro il Napoli visto che sarà squalificato in campionato.