Eurorivali - Vittoria esterna per lo Spartak: -7 dallo Zenit

Fa rumore il tonfo dello Zenit San Pietroburgo: gli uomini di Semak, rimasti in inferiorità numerica in chiusura di primo tempo per il rosso rimediato da Azmoun, si sono arresi in casa al Sochi, trascinato alla vittoria da Cassierra e Terekhov. Poker di vittorie esterne in questa domenica: l'Ural si è imposto 1-0 sul campo dell'Ufa, il Rostov ha piegato in rimonta la Lokomotiv Mosca, mentre lo Spartak, avversario in Europa League del Napoli, ha sbancato l'Akhmat-Arena grazie al timbro di Aleksandr Sobolev.

I risultati di oggi

Ufa-Ural 0-1

Zenit-Sochi 1-2

Akhmat Grozny-Spartak Mosca 0-1

Lokomotiv Mosca-Rostov 1-2

La classifica aggiornata

Zenit 23

Dinamo Mosca 19

Sochi 18

Lokomotiv Mosca 17

Krasnodar 17

CSKA Mosca 17

Spartak Mosca 16

Nizhny Novgorod 14

Rubin Kazan 14

Krylya Sovetov 13

Akhmat Grozhny 12

Ural 9

Rostov 9

Arsenal Tula 9

Ufa 8

Khimki 8