Il Barça non demorde e spera ancora in Morata: offerta contropartita alla Juve

Il Barcellona, scrive il quotidiano catalano Sport, non perde le speranze di arrivare ad Alvaro Morata ed in tal senso sta concinuando ad offrire Memphis Depay alla Juventus. L'olandese non rientra nei piani tecnici di Xavi e con Morata esisterebbe già una base di accordo, ma la Juventus continua a fare muro. In casa catalana però, almeno secondo il media spagnolo, non si danno per vinti e proseguono con la strategia di convincimento, anche se difficilmente i bianconeri si scosteranno dalle proprie valutazioni iniziali.