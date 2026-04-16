Ufficiale Il Bologna affonda in Inghilterra e saluta l’Europa League: poker Aston Villa

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Si interrompe ai quarti di finale il cammino europeo del Bologna, sconfitto nettamente 4-0 dall’Aston Villa al Villa Park di Birmingham.

Si interrompe ai quarti di finale il cammino europeo del Bologna, sconfitto nettamente 4-0 dall’Aston Villa al Villa Park di Birmingham. Una gara mai realmente in discussione, che conferma la superiorità degli inglesi lungo tutto il doppio confronto e certifica una qualificazione meritata alle semifinali di Europa League. Per i rossoblù, invece, una serata complicata fin dai primi minuti, con la rimonta che si è spenta rapidamente e un complessivo 7-1 che non lascia spazio a recriminazioni.

Dominio dell’Aston Villa: gara senza storia

Il match si indirizza subito nel primo tempo: al 17’ gli inglesi passano con una manovra perfetta, Buendia serve Rogers che a sua volta imbecca Watkins per l’1-0. Al 24’ arriva un calcio di rigore assegnato dopo revisione VAR per un tocco di mano di Vitik: Ravaglia para su Rogers, ma due minuti dopo è ancora Buendia a colpire approfittando di una disattenzione difensiva per il 2-0. Al 39’ Rogers firma la doppietta che chiude di fatto la partita già prima dell’intervallo. Nella ripresa il Bologna prova a reagire con i cambi e qualche iniziativa, ma senza precisione, mentre l’Aston Villa gestisce il largo vantaggio con maturità e trova anche il 4-0 all’89’ con Konsa. Inglesi in semifinale con pieno merito, rossoblù eliminati senza mai riuscire a riaprire la contesa.