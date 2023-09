L’Atalanta si sveglia nella ripresa e parte bene in Europa League: 2-0 contro il Rakow

L'Atalanta vince con relativa facilità contro il Rakow e inizia bene la sua campagna in Europa League

L'Atalanta vince con relativa facilità contro il Rakow e inizia bene la sua campagna in Europa League, in vista soprattutto della trasferta di Lisbona fra due settimane. A firmare la vittoria ci pensano De Ketelaere ed Ederson, entrambi di testa sul cross dei terzini, da destra Zappacosta e da sinistra Ruggeri. L'avversario, a dir la verità, non era trascendentale, ma in queste partite l'importante è il risultato.