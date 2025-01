La Lazio fatica: biancocelesti sotto all’intervallo a Braga

Nel pre-partita Marco Baroni aveva chiesto, anche pubblicamente, l'atteggiamento giusto alla sua Lazio, nonostante il pass per gli ottavi di finale di Europa League fosse già stato staccato. Invece a Braga scende in campo una squadra che, soprattutto all'inizio, fa molta fatica. E infatti all'intervallo i portoghesi sono avanti 1-0 grazie alla rete di Ricardo Horta al 6'.

Vantaggio immediato del Braga

Forse complice anche l'emergenza a centrocampo per Marco Baroni, comincia decisamente meglio il Braga, che fin dai primissimi minuti mostra una maggiore aggressività. E infatti dopo meno di sei minuti arriva la rete del vantaggio, a firma del veterano Ricardo Horta. Bravo Victor Gomez a smarcarsi sulla fascia e a crossare al centro un rasoterra invitante per il numero 21: il suo colpo da biliardo supera Mandas e porta avanti i suoi. Anche dopo la rete dell'1-0 i portoghesi continuano a farsi preferire, pur senza rendersi più pericolosi.

La Lazio cresce, ma non basta

Col passare dei minuti sale il livello della prestazione dei biancocelesti. La prima occasione arriva a metà primo tempo, su punizione diretta dal limite dell'area: Pedro fa la barba al palo, ma non trova la porta. Sempre lo spagnolo con un pallonetto va vicino al gol, ma si alza la bandierina per una posizione irregolare. Da segnalare, in casa Braga, un infortunio importante: al 25' Niakaté va k.o., al suo posto entra Arrey-Mbi. L'assenza di Rovella e Zaccagni, però, si fa sentire nel giro palla capitolino e il primo tempo si chiude col Braga avanti.