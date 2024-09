La Lazio la vince nel primo tempo: 3-0 alla Dynamo Kiev

vedi letture

Termina sul risultato di 0-3 la gara del Volksparkstadion tra Dynamo Kiev e Lazio, valida per la prima giornata del girone di Europa League. Mister Marco Baroni vince all'esordio da allenatore in Europa League, chiudendo la gara nel primo tempo.

Pronti via e segna subito Boulaye Dia (5') su assist di Pedro, poi alla mezz'ora di gioco nel giro di un minuto su assist di Vecino raddoppia Fikayo Dele-Bashiru (34') che serve anche il passaggio vincente per il tris di Dia (35'). Da segnalare le espulsioni nel finale prima di Bragaru al 72esimo e poi di Noslin appena dieci minuti dopo, per entrambi si è trattato di rosso diretto.