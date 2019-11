Lazio-Cluj, le formazioni ufficiali: ampio turnover per Inzaghi

C'è Luis Alberto nella formazione della Lazio che scenderà in campo sul prato dell'Olimpico per la sfida al Cluji. Fuori Immobile, neanche in panchina, spazio alla coppia d'attacco Adekanye-Correa per fronteggiare i romeni. A centrocampo stupisce la presenza dello spagnolo, un tocco di esperienza in una squadra infarcita di seconde linee. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa; Adekanye.

Allenatore: Inzaghi.

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Mike, Burca, Boli, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun.

Allenatore: Petrescu.