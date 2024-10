Ufficiale Lazio-Nizza, le formazioni: out Dia, Baroni fa un moderato turnover

Tutto confermato in casa Lazio, col tecnico Marco Baroni che come annunciato in conferenza mette in atto un parziale turn over nella sfida di Europa League contro il Nizza, seconda giornata dopo il successo all'esordio contro la Dinamo Kiev. In porta ci sarà Mandas, mentre Marusic e Pellegrini copriranno le corsie laterali con Patric e Gila in mezzo. Guendouzi e Vecino faranno da diga alle spalle di Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro con Castellanos unica punta.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Boudaoui, Louchet; Bouanani, Boga; Moukoko