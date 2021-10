Legia, Michniewicz dà le ultime sull'infermeria: "Boruc, Abu Hanna e Holownia infortunati"

Czesław Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia, è intervenuto in conferenza stampa, dando le ultime sulle condizioni fisiche dei suoi calciatori: "Artur Boruc non si sta allenando, attendiamo notizie migliori. Dovrà osservare un periodo di riabilitazione. Joel Abu Hanna è tornato da Israele, purtroppo, con un infortunio. Probabilmente dovrà subire un intervento chirurgico, c'è un'alta probabilità che non giocherà questo turno e potrebbero volerci fino a otto settimane. Mateusz Hołownia lamenta un lieve infortunio che non gli ha permesso di allenarsi. Gli altri giocatori invece non hanno problemi".