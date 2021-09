Leicester-Napoli con una cornice da tutto esaurito: ancora pochi biglietti disponibili

Il Leicester ospita il Napoli nel debutto stagionale in Europa League e il Leicester City Stadium va dritto verso il tutto esaurito. Come annunciato dal club inglese, restano davvero pochi biglietti ancora disponibili per assistere al match di stasera. Ricordando che non possono essere acquistati da tifosi napoletani per ragioni di sicurezza, le Foxes sottolineano la grande atmosfera che è prevista per la sfida con gli azzurri.