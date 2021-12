Leicester, Rodgers impreparato: "Non conosco la Conference e non so chi siano gli avversari"

Brendan Rodgers si prepara a "scoprire" la Conference League. Il tecnico del Leicester, dopo la sconfitta subita ieri a Napoli, ha ammesso ai microfoni di BT Sport di non sapere nulla della terza competizione europea: "In tutta onestà non conosco gli avversari né la competizione. Ero concentrato sull'Europa League, volevo vincere il girone. Sono sicuro però che lo scoprirò abbastanza presto".