Leicester, Rodgers verso il Napoli: "Vardy sarà fresco, in campo i migliori per vincere"

Il Leicester ha risparmiato Vardy nell'ultimo match di Premier League in vista della sfida col Napoli in Europa League. Una scelta spiegata da Brendan Rodgers ai media inglesi: "Abbiamo così tante partite e specialmente gli attaccanti non possono giocarle tutte. Devono giocare tutti, altrimenti non si raggiungere il livello d'intensità che desidero. Vardy sarà fresco per il Napoli, ma ci sono anche Iheanacho e Daka. Sceglieremo la formazione migliore per battere il Napoli".