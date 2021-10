Leicester, Schmeichel: "Il Legia è forte, chi non la pensa così non vede le partite"

Kasper Schmeichel, portiere del Leicester City, dopo la sconfitta rimediata per mano del Legia Varsavia è intervenuto ai microfoni dei media inglesi: "Il Legia è una buona squadra. Se qualcun altro la pensa diversamente, non sta guardando le partite. Partita come quella di ieri ci sono nel calcio . L'atmosfera era fantastica. Ricordiamo i tempi della pandemia, quando dovevamo giocare davanti a tribune vuote. Ci mancavano i tifosi, siamo contenti che queste serate in Europa siano già tornate".