Mancini ancora decisivo! La Roma batte il Milan di misura e vince il primo round

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'1-0 del derby, un'altra vittoria di misura avvicina la Roma alla semifinale di Europa League: i giallorossi si prendono la gara di andata contro il Milan, giocata a San Siro, grazie ad un altro gol di Gianluca Mancini, ancora decisivo.

Il primo squillo della gara lo suona Reijnders con un destro a incrociare su cui si distende Svilar. La Roma sta meglio in campo e si merita il vantaggio, che arriva al quarto d'ora: cross da corner di Dybala, stacco imperioso di Mancini, ancora lui, totalmente dimenticato da Loftus-Cheek e palla in buca d'angolo. Il Milan reagisce rabbiosamente e ancora su angolo si rende pericoloso per tre volte: decisivo Lukaku nel salvare sulla linea una palla destinata al fondo della rete deviata di testa da Giroud.

Nella ripresa il Milan prende possesso della palla con l'intenzione di stringere d'assedio la squadra giallorossa, che si difende però con ordine e soprattutto non concede assolutamente nulla sugli esterni, dove Leao e Pulisic vengono asfissiati dalla difesa. L'occasione più importante per il pari la crea Chukwueze nel finale con una serpentina irrestibile che coglie di sorpreda anche Giroud: il francese spedisce sulla travesca da pochi metri, graziando il serbo e la Roma.